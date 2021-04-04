В Николаеве Нацгвардия заблокировала рынок, фото: «Новости N»

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Нацгвардия и полиция полностью заблокировали вещевой рынок «Колос» в Николаеве.

Всего задействованы несколько десятков полицейских и нацгвардейцев. Об этом сообщает издание «Новости N».

Отмечается, что автомобиль КрАЗ и автобус Suzuki с опознавательными знаками Нацгвардии, из которых вышли десятки бойцов, прибыли около девяти часов утра.

Журналистам один из полицейских рассказал, что их задача никого не пропускать на рынок — ни продавцов, ни покупателей. Отмечается, что на момент прибытия полицейских часть торговых заведений уже работала.

Несколько киосков на рынке продолжают работать — их продавцы утверждают, что они работают «на вынос».

Вместе с тем, на вещевом рынке, который расположен на противоположной стороне проспекта Мира, большинство торговых точек спокойно работают. Полиции там нет, никто никого не трогает, — отмечает издание.

В Николаеве 3 апреля был усилен карантин — под запрет попала работа непродовольственных рынков.

Напомним, по результатам 2 апреля в Украине был зафиксирован новый печальный рекорд по заболеваемости коронавирусом.