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Ракурс
В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Цензор.нет»

Минздрав обновил перечень карантинных зон — 11 регионов «красные» (ИНФОГРАФИКА)

4 апр 2021, 11:59
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Министерство здравоохранения обновило распределение карантинных зон.

В целом в 21 регионе превышен показатель госпитализаций пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минздрава.

На «красном» уровне находятся 11 регионов:

  • Киев;
  • Житомирская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Закарпатская область;
  • Киевская область;
  • Львовская область;
  • Николаевская область;
  • Одесская область;
  • Сумская область;
  • Черниговская область;
  • Черновицкая область.

В наименее строгой «желтой» зоне сейчас находится одна область — Херсонская.

Остальные регионы — в «оранжевой» зоне.


Напомним, в Украине эпидемия коронавируса недавно установила печальный рекорд по количеству новых случаев заболевания.

Источник: Ракурс


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