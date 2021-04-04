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В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Цензор.нет»
Минздрав обновил перечень карантинных зон — 11 регионов «красные» (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n152733-minzdrav-obnovil-perechen-karantinnyh-zon-11-regionov-krasnye-infografika.htmlРакурс
Министерство здравоохранения обновило распределение карантинных зон.
В целом в 21 регионе превышен показатель госпитализаций пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минздрава.
На «красном» уровне находятся 11 регионов:
- Киев;
- Житомирская область;
- Ивано-Франковская область;
- Закарпатская область;
- Киевская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Сумская область;
- Черниговская область;
- Черновицкая область.
В наименее строгой «желтой» зоне сейчас находится одна область — Херсонская.
Остальные регионы — в «оранжевой» зоне.
Напомним, в Украине эпидемия коронавируса недавно установила печальный рекорд по количеству новых случаев заболевания.
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