В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/n152733-minzdrav-obnovil-perechen-karantinnyh-zon-11-regionov-krasnye-infografika.html

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Министерство здравоохранения обновило распределение карантинных зон.

В целом в 21 регионе превышен показатель госпитализаций пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минздрава.

На «красном» уровне находятся 11 регионов:

Киев;

Житомирская область;

Ивано-Франковская область;

Закарпатская область;

Киевская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Сумская область;

Черниговская область;

Черновицкая область.

В наименее строгой «желтой» зоне сейчас находится одна область — Херсонская.

Остальные регионы — в «оранжевой» зоне.

Напомним, в Украине эпидемия коронавируса недавно установила печальный рекорд по количеству новых случаев заболевания.