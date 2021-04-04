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Ракурс
В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Цензор.нет»

МОЗ оновило перелік карантинних зон — 11 регіонів «червоні» (ІНФОГРАФІКА)

4 кві 2021, 11:59
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Міністерство охорони здоров’я оновило розподіл карантинних зон.

Загалом у 21 регіоні перевищено показник госпіталізацій пацієнтів з коронавірусною хворобою COVID-19. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті МОЗ.

На «червоному» рівні перебувають 11 регіонів:

  • Київ;
  • Житомирська область;
  • Івано-Франківська область;
  • Закарпатська область;
  • Київська область;
  • Львівська область;
  • Миколаївська область;
  • Одеська область;
  • Сумська область;
  • Чернігівська область;
  • Чернівецька область.

У найменш суворій «жовтій» зоні наразі перебуває одна область — Херсонська.

Решта регіонів — у «помаранчевій» зоні.


Нагадаємо, в Україні епідемія коронавірусу нещодавно встановила сумний рекорд за кількістю нових випадків захворювання.

Джерело: Ракурс


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