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В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Цензор.нет»
МОЗ оновило перелік карантинних зон — 11 регіонів «червоні» (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n152733-moz-onovylo-perelik-karantynnyh-zon-11-regioniv-chervoni-infografika.htmlРакурс
Міністерство охорони здоров’я оновило розподіл карантинних зон.
Загалом у 21 регіоні перевищено показник госпіталізацій пацієнтів з коронавірусною хворобою COVID-19. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті МОЗ.
На «червоному» рівні перебувають 11 регіонів:
- Київ;
- Житомирська область;
- Івано-Франківська область;
- Закарпатська область;
- Київська область;
- Львівська область;
- Миколаївська область;
- Одеська область;
- Сумська область;
- Чернігівська область;
- Чернівецька область.
У найменш суворій «жовтій» зоні наразі перебуває одна область — Херсонська.
Решта регіонів — у «помаранчевій» зоні.
Нагадаємо, в Україні епідемія коронавірусу нещодавно встановила сумний рекорд за кількістю нових випадків захворювання.
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