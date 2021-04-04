В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/ua/n152733-moz-onovylo-perelik-karantynnyh-zon-11-regioniv-chervoni-infografika.html

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Міністерство охорони здоров’я оновило розподіл карантинних зон.

Загалом у 21 регіоні перевищено показник госпіталізацій пацієнтів з коронавірусною хворобою COVID-19. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті МОЗ.

На «червоному» рівні перебувають 11 регіонів:

Київ;

Житомирська область;

Івано-Франківська область;

Закарпатська область;

Київська область;

Львівська область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Сумська область;

Чернігівська область;

Чернівецька область.

У найменш суворій «жовтій» зоні наразі перебуває одна область — Херсонська.

Решта регіонів — у «помаранчевій» зоні.

Нагадаємо, в Україні епідемія коронавірусу нещодавно встановила сумний рекорд за кількістю нових випадків захворювання.