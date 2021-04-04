Владимир Зеленский, фото: «Про Львів»

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Ракурс

В Иордании вчера, 3 ареля, арестовали нескольких членов королевской семьи, которых обвиняют в заговоре и попытке государственного переворота.

Арест был произведен «по соображениям безопасности» после тщательного слежения за ними. Об этом сообщает иорданское агентство Petra со ссылкой на источник в спецслужбе страны.

Среди задержанных — бывший советник короля Абдаллы II, экс-министр финансов Басем Авадаллу.

Также задержали бывшего наследного принца Иордании Хамза бин Хусейна, старшего сына покойного короля Хусейна и его четвертой жены королевы Нур. Об этом сообщает BBC.

Он был наследником престола в период с 1999 по 2005 годы, впоследствии титул перешел к старшему сыну действующего монарха.

Хусейн в комментарии BBC сообщил, что находится под домашним арестом в своем дворце в Аммане. Он утверждает, что его поместили под домашний арест в рамках репрессий против критиков властей страны. Хусейн ранее обвинял лидеров Иордании в коррупции и некомпетентности.

По информации источников издания Washington Post в разведке, Хусейна считают одним из авторов плана свержения старшего сводного брата, короля Абдаллы II. Также в причастности к этому заговору подозревают вождей ряда племен и представителей сил безопасности.

Сам принц отрицает свою причастность к противоправным действиям и уверяет, что не был участником никакого заговора.

У президента Украины Владимира Зеленского уже отреагировали на эту ситуацию и заявили о поддержке действующего главы государства. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Офиса президента.

Тревожные новости из Иордании. Полностью поддерживаем Короля Абдаллу. Уверены, что он гарантирует стабильность, безопасность и развитие государства, — говорится в сообщении.

Стоит добавить, что Зеленский 5 марта должен посетить с визитом другую страну этого региона — Катар.