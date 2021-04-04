Війна на Донбасі – окупанти запустили іграшковий літак, наповнений вибухівкою в Широкино. Фото: mil.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n152743-na-donbasi-okupanty-zapustyly-igrashkovyy-litak-napovnenyy-vybuhivkou-foto.html

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На Донбасі російські окупанти продовжують провокувати українських захисників, зокрема запустили вибухівку іграшковим літаком.

У районі селища Широкино ворожі війська активізували свої дії та використовували заборонене Женевськими конвенціями озброєння, повідомляє прес-центр ООС.

У межах відповідальності одного з підрозділів окремої бригади морської піхоти виявили саморобний вибуховий пристрій — іграшковий дитячий літак, начинений вибуховою речовиною, — зазначають у повідомленні.

Зазначається, що літак прилетів з боку окупантів, а при спробі зачепити його «кішкою» здетонував.

Відомо, що подібні випадки застосування російськими окупантами саморобних вибухових пристроїв не є поодинокими в районі проведення ООС. З 2014 року зафіксовано понад 300 інцидентів із застосуванням противником саморобних вибухових пристроїв.

Військовослужбовці при виявленні сторонніх предметів одразу викликають саперів, які знешкоджують небезпечні знахідки.

Нагадаємо, війна на Донбасі продовжує забирати життя українських військових. За два дні загинули двоє бійців ЗСУ, вихідців з Волині.