Зеленський відвідає Катар — в ОП розповіли деталі зустрічіhttps://racurs.ua/ua/n152742-zelenskyy-vidvidaie-katar-v-op-rozpovily-detali-zustrichi.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, 5 квітня разом із дружиною планує здійснити короткий офіційний візит у Катар.
Під час візиту обговорять питання продовольчої безпеки, експорту та спільні інвестиції в розвідку видобутку газу в Україні, повідомив позаштатний радник глави Офісу президента Тимофій Милованов в коментарі «Українській правді».
Також темами для обговорень будуть інвестиції в українські стартапи, участь в процесі приватизації в Україні.
За словами Милованова, Катар має великий міжнародний досвід у цих напрямках, включаючи енергетику та управління портами.
Спільні проекти дозволять збільшити інвестиції в Україну, створити додаткові робочі місця, наростити міжнародну торгівлю і посилити позиції на міжнародних ринках. Катар є для України довгостроковим стратегічним партнером і цей візит дозволити окреслити основні пріоритети цього партнерства, — зазначив він.
Нагадаємо, Володимир Зеленський підтримав короля Йорданії, якого намагалися скинути.