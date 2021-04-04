Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Зеленський відвідає Катар – в ОП розповіли деталі зустрічі. Фото: Офіс президента

Зеленський відвідає Катар — в ОП розповіли деталі зустрічі

4 кві 2021, 16:39
999

Володимир Зеленський, президент України, 5 квітня разом із дружиною планує здійснити короткий офіційний візит у Катар.

Під час візиту обговорять питання продовольчої безпеки, експорту та спільні інвестиції в розвідку видобутку газу в Україні, повідомив позаштатний радник глави Офісу президента Тимофій Милованов в коментарі «Українській правді».

Також темами для обговорень будуть інвестиції в українські стартапи, участь в процесі приватизації в Україні.

За словами Милованова, Катар має великий міжнародний досвід у цих напрямках, включаючи енергетику та управління портами.


Спільні проекти дозволять збільшити інвестиції в Україну, створити додаткові робочі місця, наростити міжнародну торгівлю і посилити позиції на міжнародних ринках. Катар є для України довгостроковим стратегічним партнером і цей візит дозволити окреслити основні пріоритети цього партнерства, — зазначив він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський підтримав короля Йорданії, якого намагалися скинути.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів