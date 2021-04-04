Володимир Зеленський, фото: Aktuelno

https://racurs.ua/ua/n152741-vstup-ukrayiny-do-nato-zelenskyy-spodivaietsya-na-souznykiv.html

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Володимир Зеленський, президент України, сподівається на підтримку з боку союзників в отриманні Україною ПДЧ (плану дій щодо членства в НАТО).

Про це Зеленський заявив в привітанні з нагоди річниці заснування НАТО, опублікованому на його сторінці в соціальній мережі Твіттер.

Чекаю на розширення нашої практичної співпраці для зміцнення євроатлантичної безпеки. Розраховую на підтримку союзників у наданні ПДЧ Україні, — зазначив Зеленський.

Він також наголосив, що «армія України сильна і продовжує необхідні реформи».

Північноатлантичний договір, який став установчим документом створення НАТО, був підписаний 4 квітня 1949 року у столиці США Вашингтоні.

Цей документ підписали 12 держав. На сьогодні в НАТО вже 30 членів. НАТО залишається організацією відкритою для прийому нових країн, яким спочатку потрібно виконати завдання, викладені в ПДЧ.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський провів таємну нараду з генералами через загострення ситуації на Донбасі.