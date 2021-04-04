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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: Aktuelno

Вступление Украины в НАТО — Зеленский надеется на союзников

4 апр 2021, 16:25
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Владимир Зеленский, президент Украины надеется на поддержку со стороны союзников в получении Украиной ПДЧ (плана действий по членству в НАТО).

Об этом Зеленский заявил в поздравлении по случаю годовщины основания НАТО, опубликованном на его странице в социальной сети Твиттер.

Жду расширения нашего практического сотрудничества для укрепления евроатлантической безопасности. Рассчитываю на поддержку союзников в предоставлении ПДЧ Украине, — отметил Зеленский.

Он также отметил, что «армия Украины сильная и продолжает необходимые реформы».

Североатлантический договор, ставший учредительным документом создания НАТО, был подписан 4 апреля 1949 года в столице США Вашингтоне.


Этот документ подписали 12 государств. На сегодня в НАТО уже 30 членов. НАТО остается организацией открытой для приема новых стран, которым сначала нужно выполнить задания, изложенные в ПДЧ.

Напомним, недавно Зеленский провел тайное совещание с генералами из-за обострения ситуации на Донбассе.

Источник: Ракурс


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