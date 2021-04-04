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Владимир Зеленский, фото: Aktuelno
Вступление Украины в НАТО — Зеленский надеется на союзниковhttps://racurs.ua/n152741-vstuplenie-ukrainy-v-nato-zelenskiy-nadeetsya-na-souznikov.htmlРакурс
Владимир Зеленский, президент Украины надеется на поддержку со стороны союзников в получении Украиной ПДЧ (плана действий по членству в НАТО).
Об этом Зеленский заявил в поздравлении по случаю годовщины основания НАТО, опубликованном на его странице в социальной сети Твиттер.
Жду расширения нашего практического сотрудничества для укрепления евроатлантической безопасности. Рассчитываю на поддержку союзников в предоставлении ПДЧ Украине, — отметил Зеленский.
Он также отметил, что «армия Украины сильная и продолжает необходимые реформы».
Североатлантический договор, ставший учредительным документом создания НАТО, был подписан 4 апреля 1949 года в столице США Вашингтоне.
Этот документ подписали 12 государств. На сегодня в НАТО уже 30 членов. НАТО остается организацией открытой для приема новых стран, которым сначала нужно выполнить задания, изложенные в ПДЧ.
Напомним, недавно Зеленский провел тайное совещание с генералами из-за обострения ситуации на Донбассе.
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