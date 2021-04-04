Посетители музея случайно испортили картину за 500 тыс. долл. в Южной Корее. Фото: REUTERS/Minwoo Park

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На выставке в Южной Корее посетители испортили граффити, которое стоит больше 500 тыс. долл.

Как позже признались супруги, они подумали, что краска и кисти возле картины стоят специально, чтобы каждый мог добавить в работу мастера новые штрихи, сообщает Reuters.

Автором граффити является американский художник JonOne, который нарисовал его на глазах у зрителей в 2016 году в Сеуле. То, что пара рисует на произведении искусства, заметили по камерам видеонаблюдения.

Посетителей задержали, но после допроса отпустили. Музей решил не предъявлять им претензий, потому что у супругов не было намерения портить картину.

Они считали, что им разрешено это делать в рамках коллективного искусства, и сделали ошибку, — заявил руководитель выставки в Сеуле.

Будут ли реставрировать работу JonOne, еще неизвестно. Как отметили в музее, после инцидента у них увеличилось число посетителей.

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