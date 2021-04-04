Папа Римский Франциск, фото: РИА «Новости»

https://racurs.ua/n152739-papa-rimskiy-prizval-delitsya-vakcinami-ot-koronavirusa.html

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Папа Римский Франциск призвал международное сообщество в условиях пандемии коронавируса способствовать взаимораспределению вакцин, особенно с самыми бедными странами.

Об этом сегодня, 4 апреля, говорилось в его Пасхальной проповеди в базилике Святого Петра, посвященной актуальным проблемам современности, сообщает VaticanNews.

Понтифик, отдав дань врачам и медсестрам, которые противостоят пандемии, напомнил, что «вакцины являются важным инструментом в этой борьбе».

Все, особенно, наиболее уязвимые, нуждаются в помощи и имеют право на доступ к необходимому лечению, — подчеркнул он.

Также Папа Римский коснулся других важных вопросов современности, в частности вооруженных конфликтов. Так, он призвал освободить заключенных конфликтов на востоке Украины и в Нагорном Карабахе, а также остановить новую гонку вооружений, которая, по его мнению, является «скандальной» в контексте пандемии.

Кроме того, понтифик напомнил, что на сегодняшнюю дату приходится Всемирный день запрета противопехотных мин — «коварных и страшных боеприпасов», которые ежегодно убивают или калечат многих невиновных.

Насколько лучшим был бы мир без этих орудий смерти! — подчеркнул он.



Христиане западного обряда сегодня, 4 апреля, празднуют Пасху.

Напомним, в марте Папа Римский посетил бывшую «столицу» ИГИЛ в Ираке.