Папа Римський Франциск, фото: РІА «Новости»

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Папа Римський Франциск закликав міжнародну спільноту в умовах пандемії коронавірусу сприяти взаємоподілові вакцин, особливо з найбіднішими країнами.

Про це сьогодні, 4 квітня, йшлося в його Великодній проповіді в базиліці Святого Петра, присвяченій актуальним проблемам сьогодення, повідомляє VaticanNews.

Понтифік, віддавши шану лікарям та медсестрам, які протистоять пандемії, нагадав, що «вакцини є важливим інструментом у цій боротьбі».

Всі, особливо, найуразливіші, потребують допомоги та мають право на доступ до необхідного лікування, — наголосив він.

Також Папа Римський торкнувся інших важливих питань сьогодення, зокрема збройних конфліктів. Так, він закликав звільнити в’язнів конфліктів на сході України та в Нагорному Карабаху, а також спинити нову гонку озброєнь, котра, на його думку, є «скандальною» в контексті пандемії.

Крім того, понтифік нагадав, що на сьогоднішню дату припадає Всесвітній день заборони протипіхотних мін — «підступних і жахливих боєприпасів», які кожного року вбивають або калічать багатьох невинних.

Наскільки кращим був би світ без цих знарядь смерті! — наголосив він.



Християни західного обряду сьогодні, 4 квітня, святкують Великдень.

Нагадаємо, у березні Папа Римський відвідав колишню «столицю» ІДІЛ в Іраку.