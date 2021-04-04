Ночные морозы и дожди на востоке — погода в Украине 5 апреля. Фото: 24 канал

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Погода в Украине в понедельник, 5 апреля прогнозируется облачная с прояснениями.

В южных, центральных и восточных областях страны ожидаются кратковременные дожди, местами — с грозами. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

В центральных и восточных областях сгустится туман, видимость снизится до 40−90 м. Ветер западный, юго-западный, 3−11 м/с, в западных областях будет наблюдаться усиление ветра с порывами до 16 м/с.

Погода в Киеве 5 апреля ожидается без осадков. Ночью температура воздуха будет 0−2° мороза, а днем ​​— 8−10 ° выше нуля.

Погода в Харькове ожидается с дождем. Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 1° тепла, а днем ​​столбики термометра покажут 9−11° с отметкой плюс.

Погода в Одессе будет солнечной и без осадков. Ночью ожидается 2−4° тепла, воздуха днем ​​прогреется до 13−15° выше нуля,

Погода во Львове также ожидается без осадков. Температура воздуха ночью будет 1−3° мороза, а днем ​​— 10−12° с отметкой плюс.

Погода в Карпатах будет без осадков. Столбики термометров ночью покажут 2−4° ниже, а днем ​​будет 9−11° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 5 апреля будет спокойной, вечером возможны незначительные возмущения.