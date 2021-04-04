Відвідувачі музею випадково зіпсували картину за 500 тис. дол. в Південній Кореї. Фото: REUTERS/Minwoo Park

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На виставці у Південній Кореї відвідувачі зіпсували графіті, яке коштує понад 500 тис. дол.

Як пізніше зізналися чоловік і дружина, вони подумали, що фарба і пензлі біля картини покладені спеціально, щоб кожен міг додати в роботу майстра нові штрихи, повідомляє Reuters.

Автором графіті є американський художник JonOne, який намалював його на очах у глядачів у 2016 році в Сеулі. Те, що пара малює на творі мистецтва, помітили на камерах відеоспостереження.

Відвідувачів затримали, але після допиту відпустили. Музей вирішив не висувати звинувачень, тому що в подружжя не було наміру псувати картину.

Вони вважали, що їм дозволено це робити в межах колективного мистецтва, і зробили помилку, — заявив керівник виставки в Сеулі.

Чи будуть реставрувати роботу JonOne, поки невідомо. Як відзначили в музеї, після інциденту у них збільшилася кількість відвідувачів.

Раніше ми повідомляли, що Анджеліна Джолі продала картину Черчилля за рекордну суму — її купили за 11,5 млн дол. «Вежа мечеті Кутубія» — єдина картина, яку британський лідер написав під час Другої світової війни.