Зеленский посетит Катар – в ОП раскрыли детали встречи. Фото: Офис президента

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Владимир Зеленский, президент Украины, 5 апреля вместе с женой планирует осуществить короткий официальный визит в Катар.

Во время визита будут обсуждаться вопросы продовольственной безопасности, экспорта и совместные инвестиции в разведку добычи газа в Украине, сообщил внештатный советник главы Офиса президента Тимофей Милованов в комментарии «Украинской правде».

Также темами для обсуждений будут инвестиции в украинские стартапы, участие в процессе приватизации в Украине.

По словам Милованова, Катар имеет большой международный опыт в этих направлениях, включая энергетику и управление портами.

Совместные проекты позволят увеличить инвестиции в Украине, создать дополнительные рабочие места, нарастить международную торговлю и усилить позиции на международных рынках. Катар является долгосрочным стратегическим партнером для Украины и этот визит позволить очертить основные приоритеты этого партнерства, — сказал он.

Напомним, Владимир Зеленский поддержал короля Иордании, которого пытались свергнуть.