Довибори в Раду — «Опора» вимагає розслідування можливих фальсифікацій. Фото: Укрінформ

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Довибори до Верховної Ради в окрузі № 87 на Івано-Франківщині відбулися з порушеннями, заявляє громадянська організація «Опора».

Процес встановлення підсумків голосування супроводжувався надмірною політизацією роботи членів ОВК та постійними ротаціями у її складі, йдеться у заяві «Опори».

Остаточні підсумки голосування, встановлені ОВК, базуються на рішеннях комісії про визнання недійсним голосування на п’яти виборчих дільницях, а також враховують неспівпадіння між первинними протоколами шістьох ДВК і даними повторного підрахунку голосів.

За результатами повторного підрахунку голосів на шести з 20 виборчих дільниць кількість голосів виборців на підтримку Олександра Шевченка (партія «За майбутнє") зменшилась.

За даними протоколів шести ДВК, за кандидата разом було віддано 1 тис. 676 голосів, натомість повторний підрахунок підтвердив наявність лише 1 тис. 172 бюлетенів на його підтримку. Дані протоколів ДВК та повторного підрахунку голосів не співпадають лише у кількості бюлетенів на підтримку Шевченка.

Хоча ці заяви поки не мають юридичного підтвердження та достатньої доказової бази, «Опора» вимагає від Національної поліції України невідкладно їх вивчити і оприлюднити попередні результати розслідування, — йдеться в заяві.

Нагадаємо, 4 квітня ЦВК оприлюднила результати голосування на 87 окрузі на проміжних виборах до Верховної Ради, згідно з якими кандидат від «Слуги народу» Василь Вірастюк отримав 31,25%, а його конкурент Олександр Шевченко — 29,69% голосів виборців.