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Коронавірус. Фото: Facebook

Коронавірус скосив десяток тисяч українців, у трьох регіонах закінчуються ліжка (ІНФОГРАФІКА)

5 кві 2021, 09:12
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Коронавірус в Україні продовжує вирувати. Кількість госпіталізацій невпинно зростає, як і кількість нових випадків. Так, за минулу добу, 5 квітня, вірус виявили у 10 тис. 197 громадян.

Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилися 1 млн 755 тис. 888 людей. Подолали коронавірус станом на вчора 4 тис. 946 людей, а загалом вже одужали 1 млн 352 тис. 139 осіб. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

Динаміка розповсюдження коронавірусу в Україні. Інфографіка: РНБО

Померли від хвороби 254 осіб. Загальна кількість жертв становить 34 тис. 587 людей.

Динаміка розповсюдження коронавірусу в Україні. Інфографіка: РНБО

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській області (1 тис. 155 нових випадків), Львівській області (1 тис. 121 інфікування), Дніпропетровській області (1 тис. 3 захворілих), Одеській області (660 заражень).


Кількість госпіталізацій критично перевищена у трьох областях — Миколаївській (76% заповненість ліжок), Хмельницькій (81% заповненість ліжок) та Київській (81% заповненість ліжок).

Динаміка розповсюдження коронавірусу та вакцинації в регіонах така:

  • м. Київ — 458 випадків/ 130 щеплень;
  • Вінницька область — 233 випадки/ 20 щеплень;
  • Волинська область — 241 випадок/ 20 щеплень;
  • Дніпропетровська область — 1 003 випадки/ 40 щеплень;
  • Донецька область — 254 випадки/ 10 щеплень;
  • Житомирська область — 557 випадків/ 40 щеплень;
  • Закарпатська — 165 випадків/ 20 щеплень;
  • Запорізька область — 293 випадки/ 70 щеплень;
  • Івано-Франківська область — 91 випадок/ 88 щеплень;
  • Київська область — 619 випадків/ 0 щеплень;
  • Кіровоградська область — 108 випадків/ 20 щеплень;
  • Луганська область — 36 випадків/ 10 щеплень;
  • Львівська область — 1 121 випадок/ 110 щеплень;
  • Миколаївська область — 287 випадків/ 60 щеплень;
  • Одеська область — 660 випадків/ 0 щеплень;
  • Полтавська область — 229 випадків/ 60 щеплень;
  • Рівненська область — 252 випадки/ 50 щеплень;
  • Сумська область — 428 випадків/ 20 щеплень;
  • Тернопільська область — 441 випадок/ 70 щеплень;
  • Харківська область — 1 155 випадків/ 250 щеплень;
  • Херсонська область — 176 випадків/ 0 щеплень;
  • Хмельницька область — 439 випадків/ 40 щеплень;
  • Черкаська область — 361 випадок/ 70 щеплень;
  • Чернівецька область — 254 випадки/ 30 щеплень;
  • Чернігівська область — 318 випадків/ 30 щеплень.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО та схвалив створення національного плану вакцинації проти COVID-19. План передбачає охоплення щепленнями більшості дорослого населення України не пізніше грудня 2021 року для формування колективного імунітету до коронавірусу.

Джерело: Ракурс


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