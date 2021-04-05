Коронавірус. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n152752-koronavirus-skosyv-desyatok-tysyach-ukrayinciv-u-troh-regionah-zakinchuutsya-lijka-infografika.html

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Коронавірус в Україні продовжує вирувати. Кількість госпіталізацій невпинно зростає, як і кількість нових випадків. Так, за минулу добу, 5 квітня, вірус виявили у 10 тис. 197 громадян.

Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилися 1 млн 755 тис. 888 людей. Подолали коронавірус станом на вчора 4 тис. 946 людей, а загалом вже одужали 1 млн 352 тис. 139 осіб. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.





Померли від хвороби 254 осіб. Загальна кількість жертв становить 34 тис. 587 людей.





За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській області (1 тис. 155 нових випадків), Львівській області (1 тис. 121 інфікування), Дніпропетровській області (1 тис. 3 захворілих), Одеській області (660 заражень).

Кількість госпіталізацій критично перевищена у трьох областях — Миколаївській (76% заповненість ліжок), Хмельницькій (81% заповненість ліжок) та Київській (81% заповненість ліжок).

Динаміка розповсюдження коронавірусу та вакцинації в регіонах така:

м. Київ — 458 випадків/ 130 щеплень;

Вінницька область — 233 випадки/ 20 щеплень;

Волинська область — 241 випадок/ 20 щеплень;

Дніпропетровська область — 1 003 випадки/ 40 щеплень;

Донецька область — 254 випадки/ 10 щеплень;

Житомирська область — 557 випадків/ 40 щеплень;

Закарпатська — 165 випадків/ 20 щеплень;

Запорізька область — 293 випадки/ 70 щеплень;

Івано-Франківська область — 91 випадок/ 88 щеплень;

Київська область — 619 випадків/ 0 щеплень;

Кіровоградська область — 108 випадків/ 20 щеплень;

Луганська область — 36 випадків/ 10 щеплень;

Львівська область — 1 121 випадок/ 110 щеплень;

Миколаївська область — 287 випадків/ 60 щеплень;

Одеська область — 660 випадків/ 0 щеплень;

Полтавська область — 229 випадків/ 60 щеплень;

Рівненська область — 252 випадки/ 50 щеплень;

Сумська область — 428 випадків/ 20 щеплень;

Тернопільська область — 441 випадок/ 70 щеплень;

Харківська область — 1 155 випадків/ 250 щеплень;

Херсонська область — 176 випадків/ 0 щеплень;

Хмельницька область — 439 випадків/ 40 щеплень;

Черкаська область — 361 випадок/ 70 щеплень;

Чернівецька область — 254 випадки/ 30 щеплень;

Чернігівська область — 318 випадків/ 30 щеплень.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО та схвалив створення національного плану вакцинації проти COVID-19. План передбачає охоплення щепленнями більшості дорослого населення України не пізніше грудня 2021 року для формування колективного імунітету до коронавірусу.