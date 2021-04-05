Курс долара. Фото:

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Ракурс

Курс долара в Україні значно виріс. Офіційний курс гривні до долара на 5 квітня встановлений на рівні 27,95 грн за долар. Курс долара росте другий день поспіль після дводенного падіння.

Курс виріс на 12 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.





Національний банк України (НБУ) на 5 квітня встановив курс на рівні 27,9555 грн за 1 дол. (+0,1231 грн).



Як відомо, минулої п’ятниці котирування долара різко злетіли — спекулянтам вдалося загнати курс до рівнів вище 28 грн. Продаж Нацбанком 50 млн дол. за 27,98 грн частково допоміг впоратися з цією проблемою. Паралельно в Україні зростає інфляція і дорожчає нафта на зовнішніх ринках. У такій ситуації зростання курсу — додатковий стимул для зльоту цін на товари першої необхідності. А це загрожує зривом всіх планових розрахунків Нацбанку за інфляційними показниками, погіршенням соціально-економічної ситуації в країні й проколом у всіх домовленостях з МВФ.

Небезпеку для гривні можуть становити дії нерезидентів на первинному і вторинному ринках ОВДП. На аукціоні 6 квітня чиновники Мінфіну пропонуватимуть до продажу гривневі ОВДП на 84 дні з обмеженням за сумою в 500 млн грн і облігації на 336, 595, 777 і 1141 день без обмежень. Навіть якщо після консультацій з первинними дилерами вони вирішать прибрати папери на 595 або 777 днів — пропозицій, що залишилися, цілком вистачить, щоб зацікавити місцевих та іноземних інвесторів.

Досить спокійні зараз іноземці й на вторинному ринку ОВДП. Вони не поспішають купувати і виводити валюту при погашенні облігацій, а перекладаються в нові гривневі папери. Портфель нерезидентів у гривні й валюті сильно не змінився і перебуває в межах 104 млрд грн в еквіваленті.

Під час аукціону 6 квітня Мінфін зможе знизити дохідність гривневих облігацій на 84 дні до 7,65−7,90% річних. Але за всіма іншими випусками Мінфіну не вдасться сильно знизити дохідність. Він розмістить ці облігації зі ставками в межах від 10,60% річних до 11,90% річних, в залежності від термінів обігу ОВДП. Цей обсяг ресурсів забезпечить додаткові можливості для спекулянтів з «розгойдування» курсу в ті дні, коли платоспроможних покупців на міжбанку буде ситуативно більше, ніж продавців.

За прогнозами аналітиків, в період 5−9 квітня коридор за доларом на міжбанку перебуватиме в межах 27,75−28,20 грн, а євро — в межах 32,60−33,25 грн.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що американський долар в Україні зросте в ціні до кінця 2021 року. Міжнародне агентство S&P Global Ratings прогнозує курс на рівні 29 грн 50 коп. Таких значень курс досягне наприкінці року. Експерти вважають, що у 2022 році курс зросте до 30 грн за 1 дол., у 2023 та 2024 роках — до 31 грн за 1 дол.