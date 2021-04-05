Гривна. Фото: Istock

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Ракурс

Курс доллара в Украине значительно вырос. Официальный курс гривны к доллару на 5 апреля установлен на уровне 27,95 грн за доллар. Курс доллара растет второй день подряд после двухдневного падения.

Курс вырос на 12 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Национальный банк Украины (НБУ) на 5 апреля установил курс на уровне 27,9555 грн за 1 долл. (+0,1231 грн).

Как известно, в минувшую пятницу котировки доллара резко взлетели — спекулянтам удалось загнать курс до уровня выше 28 грн. Продажа Нацбанком 50 млн долл. по 27,98 грн частично помогла справиться с этой проблемой. Параллельно в Украине растет инфляция, и дорожает нефть на внешних рынках. В такой ситуации рост курса — дополнительный стимул для взлета цен на товары первой необходимости. А это чревато срывом всех плановых расчетов Нацбанка по инфляционным показателями, ухудшением социально-экономической ситуации в стране и проколом во всех договоренностях с МВФ.

Опасность для гривны могут представлять действия нерезидентов на первичном и вторичном рынках ОВГЗ. На аукционе 6 апреля чиновники Минфина будут продавать гривневые ОВГЗ на 84 дней с ограничением по сумме в 500 млн грн и облигации на 336, 595, 777 и 1141 день без ограничений. Даже после консультаций с первичными дилерами они решат убрать бумаги на 595 или 777 дней — предложений оставшихся вполне хватит, чтобы заинтересовать местных и иностранных инвесторов.

Достаточно спокойные сейчас иностранцы и на вторичном рынке ОВГЗ. Они не спешат покупать и выводить валюту при погашении облигаций, а переводятся в новые гривневые бумаги. Портфель нерезидентов в гривне и валюте сильно не изменился и находится в пределах 104 млрд грн в эквиваленте.

Во время аукциона 6 апреля Минфин сможет снизить доходность гривневых облигаций на 84 дня до 7,65−7,90% годовых. Но по всем остальным выпускам Минфина не удастся сильно снизить доходность. Он разместит эти облигации со ставками в пределах от 10,60% годовых до 11,90% годовых, в зависимости от сроков обращения ОВГЗ. Этот объем ресурсов обеспечит дополнительные возможности для спекулянтов по «раскачке» курса в те дни, когда платежеспособных покупателей на межбанке будет ситуативно больше, чем продавцов.

По прогнозам аналитиков, в период 5−9 апреля коридор по доллару на межбанке будет находиться в пределах 27,75−28,20 грн, а евро — в пределах 32,60−33,25 грн.

Напомним, ранее мы сообщали, что американский доллар в Украине подорожает к концу 2021 года. Международное агентство S & P Global Ratings прогнозирует курс на уровне 29 грн 50 коп. Таких значений курс достигнет в конце года. Эксперты считают, что в 2022 году курс вырастет до 30 грн за 1 долл., В 2023 и 2024 годах — до 31 грн за 1 долл.