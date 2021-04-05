Мендель. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/n152750-u-zelenskogo-izobreli-ukrainskiy-russkiy-yazyk-video.html

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Юлия Мендель, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, заговорила на русском в эфире канала «Дом» и рассказала о существовании «украинского русского языка».

Она заявила, что Россия не является монополистом русского языка. Об этом шла речь в программе «Взгляд с Банковой».

По ее словам, украинцам давно пора демонополизировать русский язык и заявить о том, что в Украине есть «украинский русский язык». Также она добавила, что принятие языкового закона не заставило говорить всю страну на украинском, а различные политики спекулируют на теме языка для поднятия рейтингов, поскольку невозможно насаждением заставить полюбить язык, а «узаконенными искусственными формами из прошлого распределять патриотов на лучших и худших».

По мнению Мендель, Украине нужно подняться над темой языка и думать о том, как сплотить общество.

Украинский язык и идентичность — куда большее явление, чем исключительно противостояние России, а «украинский русский» — часть культурного наследия, — заявила Мендель.

Напомним, ранее мы сообщали, что Юлия Мендель заработала на новое авто, работая у Зеленского, и задекларировала 684 тыс. грн заработной платы в 2020 году. Авто она приобрела в декабре 2020 года за 605,9 тыс. грн.