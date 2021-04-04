Украинка выиграла чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Москве. Фото: Твиттер

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Украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп завоевала три золотые награды в весовой категории до 55 кг на чемпионате Европы, который проходит в Москве.

Украинка стала абсолютной чемпионкой Европы, выиграв соревнования в рывке (95 кг), толчке (113 кг) и в сумме (208 кг). «Серебро» — у Светланы Ершовой из России, а «бронза» — у Нины Стеркс из Бельгии. Об этом стало известно из трансляции мероприятия.

Две бронзовых медали на чемпионате Европы завоевал украинец Дмитрий Вороновский — в толчке (137 кг) и сумме (247 кг). Победил Ангел Русев из Болгарии, за ним расположился Валентин Янку из Румынии.

Кроме того, украинка Ангелина Ломачинская выиграла бронзовую медаль в рывке в весовой категории до 45 кг. Чемпионат Европы по тяжелой атлетике продлится до 11 апреля.

Напомним, чемпионат Европы по легкой атлетике, который проходит в городе Торунь (Польша), был покорен украинскими спортсменками. Сразу две украинки заняли первое и второе место по прыжкам в высоту.