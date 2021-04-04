После запрета на мат в соцсетях россияне стали чаще его использовать. Фото: Global Look Press

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Ракурс

Россияне стали больше материться в постах и комментариях после того, как в стране вступили в силу поправки, направленные против распространения мата в интернете.

«Медиалогия» выделила 66 нецензурных слов и словосочетаний на русском языке и с помощью алгоритма посчитала, как часто они появлялись в постах и комментариях пользователей соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Telegram и TikTok, сообщает российское издание РБК.

В итоге оказалось, что в течение двух месяцев, с 1 февраля по 31 марта 2021 года, пользователи сделали 20,2 млн публикаций, в которых позволили себе нецензурную лексику — это на 10% больше, чем было в феврале-марте 2020 года.

Увеличение числа мата в соцсетях отмечали и в первые дни февраля, сразу после введения запрета на нецензурные выражения в соцсетях с требованием удалять подобные публикации.

В прошедшие два месяца главными темами для обсуждения стали приговор Алексею Навальному, санкции, аномально холодная погода, севший на мель в Суэцком канале сухогруз и рост цен на продукты.