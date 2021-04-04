Після заборони матюків у соцмережах росіяни стали частіше їх використовувати. Фото: Global Look Press

https://racurs.ua/ua/n152748-pislya-zaborony-matukiv-u-socmerejah-rosiyany-staly-chastishe-yih-vykorystovuvaty.html

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Росіяни стали більше матюкатися в постах і коментарях після того, як в країні набрали чинності поправки, спрямовані проти поширення нецензурної лексики в інтернеті.

«Медіалогія» виділила 66 нецензурних слів і словосполучень російською мовою і за допомогою алгоритму порахувала, як часто вони з’являлися в постах і коментарях користувачів соцмереж «ВКонтакте», «Однокласники», Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Telegram і TikTok, повідомляє російське видання РБК.

В результаті виявилося, що протягом двох місяців, з 1 лютого по 31 березня 2021 року, користувачі зробили 20,2 млн публікацій, в яких дозволили собі нецензурну лексику — це на 10% більше, ніж було в лютому-березні 2020 року.

Збільшення кількості матюків в соцмережах відзначали й в перші дні лютого, відразу після введення заборони на нецензурні вислови в соцмережах з вимогою видаляти подібні публікації.

За минулі два місяці головними темами для обговорення стали вирок Олексію Навальному, санкції, аномально холодна погода, суховантаж, який сів на мілину в Суецькому каналі, та зростання цін на продукти.