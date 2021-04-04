Українка виграла чемпіонат Європи з важкої атлетики в Москві. Фото: Твіттер

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Українська важкоатлетка Каміла Конотоп завоювала три золоті нагороди у ваговій категорії до 55 кг на чемпіонаті Європи, який проходить в Москві.

Українка стала абсолютною чемпіонкою Європи, вигравши змагання у ривку (95 кг), поштовху (113 кг) і в сумі (208 кг). «Срібло» — у Світлани Єршової з Росії, а «бронза» — у Ніни Стеркс з Бельгії. Про це стало відомо з трансляції заходу.

Дві бронзові медалі на чемпіонаті Європи завоював українець Дмитро Вороновський — в поштовху (137 кг) і сумі (247 кг). Переміг Ангел Русев з Болгарії, за ним розташувався Валентин Янку з Румунії.

Крім того, українка Ангеліна Ломачинська виграла бронзову медаль у ривку у ваговій категорії до 45 кг. Чемпіонат Європи з важкої атлетики триватиме до 11 квітня.

Нагадаємо, чемпіонат Європи з легкої атлетики, що проходить в місті Торунь (Польща), був підкорений українськими спортсменками. Одразу дві українки посіли перше та друге місце зі стрибків у висоту.