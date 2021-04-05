Мендель. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n152750-u-zelenskogo-vynayshly-ukrayinsku-rosiysku-movu-video.html

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Юлія Мендель, речниця президента України Володимира Зеленського, заговорила російською в ефірі каналу «Дом» та розповіла про існування «української російської мови».

Вона заявила, що Росія не є монополістом російської мови. Про це йшлося в програмі «Погляд із Банкової».





За її словами, українцям давно пора демонополізувати російську мову та заявити про те, що в Україні є «українська російська мова». Також вона додала, що прийняття мовного закону не змусило говорити всю країну українською, а різні політики й надалі спекулюють на темі мови для підняття рейтингів, оскільки скільки неможливо насадженням змусити полюбити мову, а «узаконеними штучними формами з минулого розподіляти патріотів на кращих і гірших».

На думку Мендель, Україні треба піднятися над темою мови та думати про те, як згуртувати суспільство.

Українська мова й ідентичність — куди більше явище, ніж виключно протистояння Росії, а «українська російська» — частина культурної спадщини, — заявила Мендель.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Юлія Мендель заробила на нове авто, працюючи в Зеленського, та задекларувала 684 тис. грн заробітної плати за 2020 рік. Авто вона придбала в грудні 2020 року за 605,9 тис. грн.