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Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

Коронавирус скосил десяток тысяч украинцев, в трех регионах заканчиваются койки (ИНФОГРАФИКА)

5 апр 2021, 09:12
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Коронавирус в Украине продолжает бушевать. Количество госпитализаций неуклонно растет, как и количество новых случаев. Так, за прошедшие сутки, 5 апреля, вирус был обнаружен у 10 тыс. 197 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 1 млн 755 тыс. 888 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 4 тыс. 946 человек, а в целом уже выздоровели 1 млн 352 тыс. 139 человек. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Динамика распространения коронавируса в Украине. Инфографика: СНБОУмерли от болезни 254 человек. Общее число жертв составляет 34 тыс. 587 человек.

Динамика распространения коронавируса в Украине. Инфографика: СНБОЗа последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области (1 тыс. 155 новых случаев), Львовской области (1 тыс. 121 инфицированных), Днепропетровской области (1 тыс. 3 заболевших), Одесской области (660 заражений).


Количество госпитализаций критически превышено в трех областях — Николаевской (76% заполненность коек), Хмельницкой (81% заполненность коек) и Киевской (81% заполненность коек).

Динамика распространения коронавируса и вакцинации в регионах такова:

  • г. Киев — 458 случаев /130 прививок;
  • Винницкая область — 233 случая /20 прививок;
  • Волынская область — 241 случай /20 прививок;
  • Днепропетровская область — 1003 случая /40 прививок;
  • Донецкая область — 254 случая /10 прививок;
  • Житомирская область — 557 случаев /40 прививок;
  • Закарпатская — 165 случаев /20 прививок;
  • Запорожская область — 293 случая /70 прививок;
  • Ивано-Франковская область — 91 случай /88 прививок;
  • Киевская область — 619 случаев /0 прививок;
  • Кировоградская область — 108 случаев /20 прививок;
  • Луганская область — 36 случаев /10 прививок;
  • Львовская область — 1121 случай /110 прививок;
  • Николаевская область — 287 случаев /60 прививок;
  • Одесская область — 660 случаев /0 прививок;
  • Полтавская область — 229 случаев /60 прививок;
  • Ровенская область — 252 случая /50 прививок;
  • Сумская область — 428 случаев /20 прививок;
  • Тернопольская область — 441 случай /70 прививок;
  • Харьковская область — 1155 случаев /250 прививок;
  • Херсонская область — 176 случаев /0 прививок;
  • Хмельницкая область — 439 случаев /40 прививок;
  • Черкасская область — 361 случай /70 прививок;
  • Черновицкая область — 254 случая /30 прививок;
  • Черниговская область — 318 случаев /30 прививок.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО и одобрил создание национального плана вакцинации против COVID-19. План предусматривает охват прививками большинства взрослого населения Украины не позднее декабря 2021 года для формирования коллективного иммунитета к коронавирусу.

Источник: Ракурс


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