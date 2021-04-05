Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

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Коронавирус в Украине продолжает бушевать. Количество госпитализаций неуклонно растет, как и количество новых случаев. Так, за прошедшие сутки, 5 апреля, вирус был обнаружен у 10 тыс. 197 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 1 млн 755 тыс. 888 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 4 тыс. 946 человек, а в целом уже выздоровели 1 млн 352 тыс. 139 человек. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.



Умерли от болезни 254 человек. Общее число жертв составляет 34 тыс. 587 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области (1 тыс. 155 новых случаев), Львовской области (1 тыс. 121 инфицированных), Днепропетровской области (1 тыс. 3 заболевших), Одесской области (660 заражений).

Количество госпитализаций критически превышено в трех областях — Николаевской (76% заполненность коек), Хмельницкой (81% заполненность коек) и Киевской (81% заполненность коек).

Динамика распространения коронавируса и вакцинации в регионах такова:

г. Киев — 458 случаев /130 прививок;

Винницкая область — 233 случая /20 прививок;

Волынская область — 241 случай /20 прививок;

Днепропетровская область — 1003 случая /40 прививок;

Донецкая область — 254 случая /10 прививок;

Житомирская область — 557 случаев /40 прививок;

Закарпатская — 165 случаев /20 прививок;

Запорожская область — 293 случая /70 прививок;

Ивано-Франковская область — 91 случай /88 прививок;

Киевская область — 619 случаев /0 прививок;

Кировоградская область — 108 случаев /20 прививок;

Луганская область — 36 случаев /10 прививок;

Львовская область — 1121 случай /110 прививок;

Николаевская область — 287 случаев /60 прививок;

Одесская область — 660 случаев /0 прививок;

Полтавская область — 229 случаев /60 прививок;

Ровенская область — 252 случая /50 прививок;

Сумская область — 428 случаев /20 прививок;

Тернопольская область — 441 случай /70 прививок;

Харьковская область — 1155 случаев /250 прививок;

Херсонская область — 176 случаев /0 прививок;

Хмельницкая область — 439 случаев /40 прививок;

Черкасская область — 361 случай /70 прививок;

Черновицкая область — 254 случая /30 прививок;

Черниговская область — 318 случаев /30 прививок.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО и одобрил создание национального плана вакцинации против COVID-19. План предусматривает охват прививками большинства взрослого населения Украины не позднее декабря 2021 года для формирования коллективного иммунитета к коронавирусу.