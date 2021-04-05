Тариф на электроэнергию может вырасти вдвое — детали

https://racurs.ua/n152765-tarif-na-elektroenergiu-mojet-vyrasti-vdvoe-detali.html

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Тариф на электроэнергию может вырасти вдвое уже летом этого года и составить 3,4−3,45 грн за кВт-час. Сейчас украинцы платят 1,68 грн за кВт-час, а себестоимость украинского «тока» составляет свыше 3 грн за кВт ч.

В то же время Международный валютный фонд настаивает на повышении тарифа на электроэнергию, который может вырасти вдвое уже во втором полугодии 2021 года, рассказывает «Сніданок з 1+1».

Сейчас компании-поставщики электроэнергии работают в убыток. Однако чиновники отмечают, что тариф повысят не всем потребителям. Подорожание коснется тех, кто потребляет свыше 300 кВт в месяц.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, намерена повысить тариф на передачу электроэнергии.

Тариф на электроэнергию для населения в апреле остался на уровне 1,68 грн за кВт-час. Ранее Кабмин отменил льготный тариф на электроэнергию в 90 коп/кВт-час для населения на первые 100 кВт-час и установил с 1 января 2021 года фиксированную цену для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт-час.