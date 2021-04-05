Тариф на електроенергію може зрости удвічі — деталі

https://racurs.ua/ua/n152765-taryf-na-elektroenergiu-moje-zrosty-udvichi-detali.html

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Тариф на електроенергію може зрости удвічі вже цьогоріч влітку до 3,4−3,45 грн за кВт-год. Нині українці платять 1,68 грн за кВт-год, а собівартість українського «струму» становить понад 3 грн за кВт год.

Водночас Міжнародний валютний фонд наполягає на підвищенні тарифу на електроенергію, який може зрости вдвічі вже у другому півріччі 2021 року, розповідає «Сніданок з 1+1».

Зараз компанії-постачальники електроенергії працюють у збиток. Проте чиновники наголошують, що тариф підвищать не усім споживачам. Подорожчання стосуватиметься тих, хто споживає понад 300 кВт на місяць.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, має намір підвищити тариф на передавання електроенергії.

Тариф на електроенергію для населення у квітні залишився 1,68 грн за кВТ-год. Раніше Кабмін скасував пільговий тариф на електроенергію в 90 коп/КВт-год для населення на перші 100 кВт-год та встановив з 1 січня 2021 року фіксовану ціну для побутових споживачів на рівні 1,68 грн/кВт-год.