Самогубство. Фото:УНН

https://racurs.ua/ua/n152764-hvylya-samogubstv-prokotylasya-v-zsu-troie-voyiniv-pishly-z-jyttya-za-vyhidni.html

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Самогубство в лавах Збройних сил України зафіксували тричі за останні два тижні.

Під час проходження служби троє молодиків, незалежно один від одного, застрелилися з автоматів. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Повідомляється, що в п’ятницю, 2 квітня, у Ковельському районі на Волині, поруч із кордоном із Білоруссю, під час патрулювання 20-річний солдат строкової служби вистрілив собі в голову з автомата. Він був родом із Миколаєва. Тіло військового направлено на судмедекспертизу, наразі поліція з’ясовує всі обставини трагедії. За фактом самогубства слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Наступного дня військовий контрактної служби навчального центру «Десна», що на Чернігівщині, застрелився з АК-74. Трагедія сталася в суботу, 3 квітня. Він прибув на навчання до 169-го Навчального центру лише минулого місяця, 25-річний юнак характеризувався як тихий, спокійний одинак, не конфліктний. Куля для фатального пострілу була у військового із собою. Попередня перевірка боєприпасів та гільзи з місця події показала, що набої цієї серії на заняттях не видавалися. Причина такого вчинку — невідома. Наразі працює слідча група Козелецького райвідділку Національної поліції України в Чернігівській області.

Ще одним самогубцем став солдат ЗСУ з Київщини, якого підбили на самогубство інші військові. 20-річний хлопець вистрілив собі в голову з автомата на очах своїх товаришів по службі, які знімали трагедію на відео. Що послугувало причиною для самогубства хлопця, наразі невідомо.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Запорізькій атомній електростанції застрелилася військовослужбовиця. Жінка несла службу з охорони порядку на об'єкті. 34-річна жінка перебувала на службі за контрактом.