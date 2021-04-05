Євросоюз із вами – Кулеба та Боррель обговорили загострення на Донбасі. Фото: https://hubs.ua/

https://racurs.ua/ua/n152763-ievrosouz-iz-vamy-kuleba-ta-borrel-obgovoryly-zagostrennya-na-donbasi.html

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Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, провів телефонну розмову з віце-президентом Європейської комісії Жозепом Боррелем щодо дестабілізуючих дій Росії.

Кулеба розповів про загострення ситуації на Донбасі та в Криму, небажання РФ підтвердити відданість режиму припинення вогню, нарощування військової присутності поблизу кордонів України, інтенсивне поширення дезінформації. Про це повідомили у прес-службі МЗС України.

Боррель запевнив Дмитра Кулебу у незмінній підтримці ЄС суверенітету та територіальної цілісності України. Також він висловив серйозну стурбованість з приводу пересування російських військ.

Європейський Союз із вами, — наголосив Боррель.



Високий представник ЄС також запросив главу української дипломатії взяти участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС 19 квітня. Кулеба прийняв запрошення.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський сподівається на підтримку з боку союзників в отриманні Україною ПДЧ (плану дій щодо членства в НАТО).