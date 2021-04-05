Зеленський розповів, навіщо полетів у Катар

https://racurs.ua/ua/n152762-zelenskyy-rozpoviv-navischo-poletiv-u-katar.html

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Володимир Зеленський, президент України, розповів про мету свого офіційного візиту до Катару.

Ми з Еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані маємо спільне бачення щодо необхідності інтенсифікації українсько-катарських відносин, — зазначив глава держави в інтерв’ю катарським ЗМІ.

За його словами, головною метою візиту є переговори з керівництвом Катару щодо подальшого розвитку взаємовигідного партнерства. Також Зеленський назвав Катар країною, яка забезпечила собі гідне місце серед найрозвиненіших держав світу.

Ми плануємо підписати цілий пакет двосторонніх документів щодо поглиблення співпраці у правовій та безпековій сферах, у галузі продовольчої безпеки, енергетики, молоді та спорту, охорони здоров’я, взаємного визнання свідоцтв моряка та посвідчень водія, — зазначив Зеленський.

Також він очікує підписання низки комерційно-інвестиційних домовленостей щодо розширення інвестиційної співпраці між двома країнами.

Двосторонній товарообіг торік сягнув високих показників — майже 150 млн дол. Гарний приклад активізації відносин — концесія катарською компанією QTerminals українського порту Ольвія, — вказав президент.

Глава держави нагадав, що в Україні функціонує закон про концесію та про інвестнянь, перспективним для інвесторів є мегапроект «Велике будівництво».

Влітку цьогоріч ми розпочинаємо історичну земельну реформу, яка встановлює прозорі відносини в аграрній сфері. Дві третини нашої території — це родючі ґрунти. А це — понад 42 млн га землі сільськогосподарського призначення, — зауважив Зеленський.

Тому в аграрному секторі, з його слів, Київ має багато напрямків для інвестицій — від тваринництва, переробки сільськогосподарської продукції до логістичної інфраструктури.