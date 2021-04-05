Київ хоче навчити Катар проводити футбольні чемпіонати, фото — Новые ведомости

https://racurs.ua/ua/n152760-kyyiv-hoche-navchyty-katar-provodyty-futbolni-chempionaty.html

Ракурс

Чемпіонат світу з футболу у Катарі пропонує допомогти провести президент України Володимир Зеленський.

Катар у 2022 році проводитиме Чемпіонат світу з футболу — це станеться вперше на Близькому Сході. Україна може зробити свій внесок у цю глобальну подію, вважає Зеленський.

Президент України перебуває у Катарі і дав інтерв’ю місцевим ЗМІ.

Україна має величезний досвід проведення масових заходів, спортивних змагань. Зокрема, у 2012 році ми приймали чемпіонат Європи з футболу, а у 2019 році в Києві відбувся фінальний матч Ліги чемпіонів серед клубних команд, — цитує Зеленського його прес-служба.

Президент пропонує Катару «поділитися досвідом». За його словами, це можуть бути й суто технічні аспекти, і питання безпеки.

Зеленський заявив, що українські компанії зацікавлені в участі у реалізації в Катарі різних інфраструктурних проектів до світового мундіалю.

«Ракурс» повідомляв, що Чемпіонат світу з футболу 2022 у Катарі вже став скандальним: розкрилися факти загибелі на будівництві футбольних арен 1,4 тис. працівників. Загиблі переважно були вихідцями з Непалу.

У лютому цього року британське видання The Guardian написало, що вже понад 6,5 тис. мігрантів померли у Катарі.