Спецперепусток на транспорт у Києві вистачило не всім – подробиці. Фото: КДМА

https://racurs.ua/ua/n152759-specperepustok-na-transport-u-kyievi-vystachylo-ne-vsim-podrobyci.html

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Карантин у Києві посилили з 5 квітня — жителям столиці видали вже 437 тис. спеціальних перепусток для користування громадським транспортом.

Загалом же надрукували 500 тис. перепусток. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Через велику кількість заявок ми у терміновому порядку додруковували додатково 100 тис. спецперепусток. На сьогодні мають видати ще 63 тис. перепусток. Для того, щоб усі, кому потрібні спецперепустки, могли їх отримати, працівники відповідальних структурних підрозділів КМДА та районних держадміністрацій працювали в обидва вихідні. Усі, хто не отримав перепустки, доотримають їх у понеділок чи вівторок, — розповів чиновник.

Він нагадав, що першочергово спецперепустки отримали медичні працівники, рятувальники, працівники комунальної, транспортної та соціальної сфер, працівники торгівлі та військові. За дотриманням карантинних обмежень у громадському транспорті стежать працівники поліції.

Також КП «Київтеплоенерго» спростувало інформацію про причетність працівників підприємства до торгівлі в інтернеті фейковими спецперепустками для проїзду у громадському транспорті.

За результатами оперативної перевірки підприємство з’ясувало, що продавці нелегальних фейкових перепусток не є його працівниками, а перепустки, які пропонують на дошках оголошень в мережі, є минулорічними.

Щоб унеможливити будь-які зловживання, на підприємстві запроваджено додаткові заходи для підвищення контролю за використанням спецперепусток.

Нагадаємо, у Києві з понеділка, 5 квітня, запровадили суворіші обмеження. У столиці закрили школи та садочки, транспорт працюватиме за спецперепустками, а киян відправили на дистанційну роботу або у відпустки.