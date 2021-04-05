Спецпропусков на транспорт в Киеве хватило не всем – подробности. Фото: КГГА

https://racurs.ua/n152759-specpropuskov-na-transport-v-kieve-hvatilo-ne-vsem-podrobnosti.html

Ракурс

Карантин в Киеве усилили с 5 апреля — жителям столицы выдали уже 437 тыс. специальных пропусков для пользования общественным транспортом.

В целом же напечатали 500 тыс. пропусков. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Из-за большого количества заявок мы в срочном порядке допечатывали дополнительно 100 тыс. спецпропусков. Сегодня должны выдать еще 63 тыс. пропусков. Для того чтобы все, кому нужны спецпропуска, могли их получить, работники ответственных структурных подразделений и районных госадминистраций работали в оба выходные. Все, кто не получил пропуска, получат их в понедельник или вторник, — рассказал чиновник.

Он напомнил, что в первую очередь спецпропуска получили медицинские работники, спасатели, работники коммунальной, транспортной и социальной сфер, работники торговли и военные. За соблюдением карантинных ограничений в общественном транспорте следят работники полиции.

Также КП «Киевтеплоэнерго» опровергло информацию о причастности работников предприятия к торговле в интернете фейковыми спецпропусками для проезда в общественном транспорте.

По результатам оперативной проверки предприятие установило, что продавцы нелегальных фейковых пропусков не являются его работниками, а пропуска, которые предлагают на досках объявлений в сети, являются прошлогодними.

Чтобы исключить какие-либо злоупотребления, на предприятии введены дополнительные меры по повышению контроля за использованием спецпропусков.

Напомним, в Киеве с понедельника, 5 апреля, ввели более строгие ограничения. В столице закрыли школы и садики, транспорт будет работать по спецпропускам, а киевлян отправили на дистанционную работу или в отпуск.