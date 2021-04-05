Які країни найшвидше відновляться після COVID-19, розповіло Bloomberg

https://racurs.ua/ua/n152758-yaki-krayiny-nayshvydshe-vidnovlyatsya-pislya-covid-19-rozpovilo-bloomberg.html

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Які країни найшвидше переможуть COVID-19, спрогнозувало авторитетне видання Bloomberg. У 2021 року світ швидше відновлюватиметься після економічної кризи, спричиненої пандемією коронавірусу, проте деякі країни можуть відстати від загального тренду.

Після пандемії коронавірусу швидше за інших відновиться економіка США і Китаю, пише Bloomberg.

На думку експертів, у Пекіні та Вашингтоні спостерігаються швидкі темпи вакцинації, уряди цих країн також дотримуються жорсткої монетарної політики. У свою чергу, світова економіка відновлюватиметься рекордними темпами, її зростання складе 6,9%.

Хоча загалом перспективи покращилися, проте вони небезпечно різняться. Вакцини поки доступні не всім і не скрізь. Занадто багато людей продовжують стикатися з втратою робочих місць і зростанням бідності. Занадто багато країн відстають, — зазначила глава МВФ Крісталіна Георгієва.



Лідером відновлення світової економіки стануть США, в той час, як економіки Італія, Франція, Німеччина, Японія і Велика Британія продовжать скорочуватися. Серед країн, що розвиваються, попереду всіх буде Китай.

Світовий банк чекає зростання світової економіки на 4% цьогоріч за умови, що розпочате застосування вакцин від COVID-19 триватиме в широких масштабах впродовж року.