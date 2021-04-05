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Какие страны быстрее восстановятся после COVID-19, назвал Bloomberg

Какие страны быстрее восстановятся после COVID-19, назвал Bloomberg

5 апр 2021, 10:42
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Какие страны быстрее всех победят COVID-19, спрогнозировало авторитетное издание Bloomberg. В 2021 году мир будет быстро восстанавливаться после экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, однако некоторые страны могут отстать от тренда.

После пандемии коронавируса быстрее всего в мире восстановится экономика США и Китая, пишет Bloomberg.

По данным экспертов, в Пекине и Вашингтоне наблюдаются быстрые темпы вакцинации и правительства стран придерживаются жесткой монетарной политики. В свою очередь, мировая экономика будет восстанавливаться рекордными темпами, ее рост составит 6,9%.

Хотя в целом перспективы улучшились, они опасно различаются. Вакцины пока доступны не всем и не везде. Слишком много людей продолжают сталкиваться с потерей рабочих мест и ростом бедности. Слишком много стран отстают, — отметила глава МВФ Кристалина Георгиева.


Лидером восстановления мировой экономики станут США, в то время, как Италия, Франция, Германия, Япония и Великобритания продолжат сокращаться. Среди развивающихся стран впереди всех будет Китай.

Всемирный банк ожидает роста мировой экономики на 4% в 2021 году при условии, что начатое применения вакцин от COVID-19 продлится в широких масштабах в течение наступившего года.


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