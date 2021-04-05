Николенко. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n152757-protiv-otmeny-harkovskih-soglasheniy-vystupilo-mid-chem-obyasnyaut.html

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Харьковские соглашения не желает отменять Министерство иностранных дел (МИД). В ведомстве уверены, что за нарушение условий договоренностей можно получить компенсацию от России за оккупацию Крыма.

Подписанный документ фиксирует нарушение юридических обязательств со стороны РФ. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Олег Николенко в интервью «Левому берегу».

Николенко отметил, что МИД, еще в 2014 году было против денонсации Харьковских соглашений, и за семь лет войны ничего не изменилось.

Соглашение фиксирует временный характер базирования Черноморского флота, оставляет действующими обязательства России не иметь в его составе ядерного оружия, устанавливает численность личного состава, кораблей, вооружений и определяет места временной дислокации, обязывает военные формирования флота уважать суверенитет и законодательство Украины. Нарушение положений соглашения дает нам аргументы при рассмотрении в международных судах вопросов привлечения России к ответственности и компенсации убытков за оккупацию Крыма, — заявил он.



Николенко отметил, что за размещение в Крыму Черноморского флота Россия перед Украиной несет и финансовые обязательства. А игнорирование взаимных расчетов создает основания для долговых исков. Поэтому украинская сторона проводит системную работу для восстановления нарушенных прав Украины.

Напомним, ранее мы сообщали, что государственная измена была вменяема бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову за харьковские соглашения. Расследование установило, что условия соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины были навязаны тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым.