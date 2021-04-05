Олег Ніколенко. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n152757-proty-skasuvannya-harkivskyh-ugod-vystupyly-v-mzs-chym-poyasnuut.html

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Харківські угоди не бажає скасовувати Міністерство закордонних справ (МЗС). У відомстві впевнені, що за порушення умов домовленостей можна отримати компенсацію від Росії через окупацію Криму.

Підписаний документ фіксує порушення юридичних зобов’язань із боку РФ. Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко в інтерв’ю «Лівому берегу».

Ніколенко зазначив, що МЗС, ще у 2014 році було проти денонсації Харківських угод, і за сім років війни нічого не змінилось.

Угода фіксує тимчасовий характер базування Чорноморського флоту, залишає чинним зобов’язання Росії не мати в його складі ядерної зброї, встановлює чисельність особового складу, кораблів, озброєнь і визначає місця тимчасової дислокації, зобов’язує військові формування флоту поважати суверенітет та законодавство України. Порушення положень угоди надає нам аргументи при розгляді в міжнародних судах питань притягнення Росії до відповідальності та компенсації збитків за окупацію Криму, — заявив він.



Ніколенко додав, що за розміщення в Криму Чорноморського флоту Росія перед Україною несе й фінансові зобов’язання. А ігнорування взаємних розрахунків створює підстави для боргових позовів. Тому українська сторона проводить системну роботу для відновлення порушених прав України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що державна зрада була інкримінована колишньому прем'єр-міністру України Миколі Азарову через харківські угоди. Розслідування встановило, що умови угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України були нав’язані тодішнім президентом Росії Дмитром Медвєдєвим.