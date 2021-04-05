У дефіциті COVID-вакцин Китай звинуватив багаті країни. Фото: УП

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Вакцинація від коронавірусу триває у світі. Розвинені країни закупили велику частину всіх вироблених у світі вакцин від коронавірусу, заявив міністр закордонних справ Китаю Ван І.

Багаті країни, на які припадає 16% населення світу, придбали 60% вироблених вакцин. Деякі розвинені країни замовили таку кількість, яка перевищує їх власне населення в три-чотири рази, — зазначив Ван І у своїй заяві на сайті відомства.

Він підкреслив, що водночас країни, які розвиваються, по всьому світу стикаються з нестачею вакцин. Міністр звинуватив багатих в зміцненні «вакцинного націоналізму» і заявив, що Пекін виступає проти такого підходу.

За словами Ван І, Китай допомагає забезпечити бідних вакцинами й уже поставив їх у 80 країн. Разом з тим Пекін співпрацює щодо розробки та створення вакцин з ще десятьма країнами.

При цьому в Китаї виникали внутрішні проблеми з розподілом вакцин. Ще в листопаді 2020 року навіть неперевірених вакцин не вистачало для всіх охочих, китайці повинні були чекати своєї черги заради ін'єкції. Через це в країні став розвиватися бізнес з продажу місця в черзі на вакцинацію.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск закликав міжнародну спільноту в умовах пандемії коронавірусу сприяти взаємоподілові вакцин, особливо з найбіднішими країнами.