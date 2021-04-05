В дефиците COVID-вакцин Китай обвинил богатые страны. Фото: УП

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Вакцинация от коронавируса продолжается в мире. Развитые страны закупили большую часть всех произведенных в мире вакцин от коронавируса, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

Богатые страны, на которые приходится 16% населения мира, приобрели 60% произведенных вакцин. Некоторые развитые страны заказали такие количества, которые превышают их собственное население в три-четыре раза, — отметил Ван И в своем заявлении на сайте ведомства.

Он подчеркнул, что в то же время развивающиеся страны по всему миру сталкиваются с нехваткой вакцин. Министр обвинил богатых в укреплении «вакцинного национализма» и заявил, что Пекин выступает против такого подхода.

По словам Ван И, Китай помогает обеспечить бедных вакцинами и уже поставил их в 80 стран. В то же время Пекин сотрудничает в разработке и создании вакцин с еще десятью странами.

При этом в Китае возникали свои проблемы с распределением вакцин. Еще в ноябре 2020 года даже непроверенных вакцин не хватало для всех желающих, китайцы должны были ждать своей очереди ради инъекции. Из-за этого в стране стал развиваться бизнес по продаже места в очереди на вакцинирование.

Напомним, Папа Римский Франциск призвал международное сообщество в условиях пандемии коронавируса способствовать взаимораспределению вакцин, особенно с самыми бедными странами.