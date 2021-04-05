Разумков. Фото: УП

https://racurs.ua/n152755-snachala-zaderjaniya-zatem-sankcii-razumkov-prokommentiroval-reshenie-snbo.html

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Санкции СНБО, которые ввели в пятницу, 2 апреля, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает преждевременными — по его мнению, ограничения нужно вводить уже по результатам задержаний и решению суда.

Он отметил, что санкции должны накладываться с соблюдением действующего законодательства. Об этом он заявил в эфире «Украина 24».

С другой стороны, мои международные коллеги говорят о еще одной важной реформе — это верховенство права, жизнь по закону. Если граждане нарушили этот закон, то они не должны быть отстранены от выполнения своих обязанностей, а должны нести ответственность в рамках административного кодекса, а скорее всего, уголовную ответственность за свою деятельность. Относительно граждан Украины, мы должны действовать в рамках Уголовно-процессуального кодекса, — заявил Разумков.



Он добавил, что при условии победы над контрабандой в стране, госбюджет получил бы около 100 млрд грн в год.

Напомним, ранее мы сообщали, что Совет национальной безопасности и обороны решил ввести санкции против лиц, которые, как считается, входят в десятку крупнейших контрабандистов Украины. Кроме этих лиц, санкции введены против 68 связанных с ними компаний.