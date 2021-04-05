Разумков. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n152755-spochatku-zatrymannya-potim-sankciyi-razumkov-prokomentuvav-rishennya-rnbo.html

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Санкції РНБО, які запровадили в п’ятницю, 2 квітня, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає передчасними — на його думку, обмеження потрібно запроваджувати вже за результатами затримань і рішенням суду.

Він наголосив, що санкції повинні накладатися з дотриманням чинного законодавства. Про це він заявив в ефірі «Україна 24».

З іншого боку, мої міжнародні колеги говорять про ще одну важливу реформу — це верховенство права, життя за законом. Якщо громадяни порушили цей закон, то вони не повинні бути відстороненими від виконання своїх обов’язків, а мусять нести відповідальність у рамках адміністративного кодексу, а скоріш за все, кримінальну відповідальність за свою діяльність. Щодо громадян України, ми повинні діяти в рамках Кримінально-процесуального кодексу, — заявив Разумков.



Він додав, що за умови подолання контрабанди в країні, держбюджет отримав би близько 100 млрд грн на рік.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Рада національної безпеки та оборони вирішила запровадити санкції проти осіб, які, як вважається, входять до десятки найбільших контрабандистів України. Крім цих осіб, санкції запроваджені проти 68 пов’язаних із ними компаній.