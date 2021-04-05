Ангелами з піною на губах назвали на Банковій борців за українську

Мендель. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n152754-angelamy-z-pinou-na-gubah-nazvaly-na-bankoviy-borciv-za-ukrayinsku.html

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Речниця Зеленського Юлія Мендель вважає, що в боротьбі за мову деякі українці перетворилися в «ангелів із піною на губах».

За її словами, ці українці вступають у бій за праве діло. Про це вона заявила в ефірі програми «Погляд із Банкової» на телеканалі «Дом».

Мендель вважає, що мова є символом сучасної України, який занадто часто використовують для спекуляцій і конфліктів. Вона зазначила, що мова повинна бути захищеною, але мусять бути захищені і громадяни — і не важливо, яку мову вони використовують у побуті, адже найбільша цінність — людина.

Фактично в боротьбі за мову деякі українці перетворилися в «ангелів із піною на губах», які вступають у бій за праве діло. І вони породжують дух ненависті в боротьбі за праве діло, завдяки якому зло на Землі не має кінця, — заявила Мендель.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Юлія Мендель, речниця президента України Володимира Зеленського, заговорила російською в ефірі каналу «Дом» та розповіла про існування «української російської мови». Вона заявила, що Росія не є монополістом російської мови.