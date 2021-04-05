Ангелами с пеной у рта назвали на Банковой борцов за украинский язык

Украинский язык. Фото: УНИАН

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Спикер Зеленского Юлия Мендель считает, что в борьбе за украинский язык некоторые украинцы превратились в «ангелов с пеной у рта».

По ее словам, эти украинцы вступают в бой за правое дело. Об этом она заявила в эфире программы «Взгляд с Банковой» на телеканале «Дом».

Мендель считает, что язык является символом современной Украины, который слишком часто используют для спекуляций и конфликтов. Она отметила, что речь должна быть защищена, но должны быть защищены и граждане — и не важно, на каком языке они говорят в быту, ведь самая большая ценность — человек.

Фактически в борьбе за язык некоторые украинцы превратились в «ангелов с пеной у рта», которые вступают в бой за правое дело. И они порождают дух ненависти в борьбе за правое дело, благодаря которому зло на Земле не имеет конца, — заявила Мендель.

Напомним, ранее мы сообщали, что Юлия Мендель, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, заговорила на русском в эфире канала «Дом» и рассказала о существовании «украинского русского языка». Она заявила, что Россия не является монополистом русского языка.