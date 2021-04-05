Киев хочет научить Катар проводить футбольные чемпионаты, фото — Новые ведомости

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Ракурс

Чемпионат мира по футболу в Катаре предлагает помочь провести президент Украины Владимир Зеленский.

Катар в 2022 году будет проводить Чемпионат мира по футболу — это произойдет впервые на Ближнем Востоке. Украина может сделать свой вклад в это глобальное событие, считает Зеленский.

Президент Украины находится в Катаре и дал интервью местным СМИ.

Украина имеет огромный опыт проведения массовых мероприятий, спортивных соревнований. В частности, в 2012 году мы принимали чемпионат Европы по футболу, а в 2019 году в Киеве состоялся финальный матч Лиги чемпионов среди клубных команд, — цитирует Зеленского его пресс-служба.

Президент предлагает Катару «поделиться опытом». По его словам, это могут быть и чисто технические аспекты, и вопросы безопасности.

Зеленский заявил, что украинские компании заинтересованы в участии в реализации в Катаре различных инфраструктурных проектов для мирового мундиаля.

«Ракурс» сообщал, что Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре уже стал скандальным: вскрылись факты гибели на строительстве футбольных арен 1,4 тыс. человек. Погибшие в основном были выходцами из Непала.

В феврале этого года британское издание The Guardian написало, что уже более 6,5 тыс. мигрантов умерли в Катаре.