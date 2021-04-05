Зеленский рассказал, зачем полетел в Катар

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Владимир Зеленский, президент Украины, рассказал о цели своего официального визита в Катар.

У нас с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани есть общее видение необходимости интенсификации украинско-катарских отношений, — отметил глава государства в интервью катарским СМИ.

По его словам, главной целью визита являются переговоры с руководством Катара о дальнейшем развитии взаимовыгодного партнерства. Также Зеленский назвал Катар страной, которая обеспечила себе достойное место среди наиболее развитых государств мира.

Мы планируем подписать целый пакет двусторонних документов по углублению сотрудничества в правовой сфере и сфере безопасности, в области продовольственной безопасности, энергетики, молодежи и спорта, здравоохранения, о взаимном признании свидетельств моряка и водительских удостоверений, — отметил Зеленский.

Также он ожидает подписания ряда коммерческих инвестиционных договоренностей по расширению инвестиционного сотрудничества между двумя странами.

Двусторонний товарооборот в прошлом году достиг высоких показателей — почти 150 млн долл. Хороший пример активизации отношений — концессия катарской компанией QTerminals украинского порта Ольвия — указал президент.

Глава государства напомнил, что в Украине функционирует закон о концессии и о инвестнянях, перспективным для инвесторов является мегапроект «Большое строительство».

Летом этого года мы начинаем историческую земельную реформу, которая устанавливает прозрачные отношения в аграрной сфере. Две трети нашей территории — плодородные почвы. А это — более 42 млн га земли сельскохозяйственного назначения, — отметил Зеленский.

Поэтому в аграрном секторе, по его словам, Киев имеет много направлений для инвестиций: от животноводства, переработки сельскохозяйственной продукции до логистической инфраструктуры.