Смартфоны стали ангелами-хранителями

Смартфон. Фото: Istock

https://racurs.ua/n152761-smartfony-stali-angelami-hranitelyami.html

Ракурс

Смартфон теперь может служить не только средством связи и развлечений, а еще и стать персональным ангелом-хранителем.

Компания Bosch разработала специальное приложение Help Connect, которое может определять, что с человеком случилось авария или катастрофа, и вызывать помощь, что может пригодиться мотоциклистам, скутеристам и велосипедистам, а также пользователям электротранспорта. Об этом сообщает «Популярная механика».

Отмечается, что только в Германии десятки человек ежедневно получают серьезные травмы в ДТП, а сами аварии часто проходятся без свидетелей и других участников, из-за чего некому вызвать помощь пострадавшему. Именно для таких случаев и был разработан Help Connect.

Необычное предложение, которое уже назвали «ангелом-хранителем», может считывать информацию с различных датчиков и гироскопа смартфона, что позволяет ему распознавать ДТП.

При этом во время анализа задействуется ускорение и положение смартфона в пространстве. В случае ЧП приложение автоматически оповестит экстренные службы и подскажет им, где именно произошла авария.

Напомним, ранее мы сообщали, что новое поколение экспресс-тестов на коронавирусную болезнь COVID-19 представила американская медицинская компания Kroger Health.

Для теста необходимо купить в аптеке специальный набор для забора биоматериала, а все остальное сделает специальное приложение в смартфоне. Разработанная программа находится на пути получения лицензии от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на массовую продажу своих экспресс-тестов.