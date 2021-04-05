Смартфон. Фото: Популярная механика

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Смартфон тепер може слугувати не тільки засобом зв’язку і розваг, а ще й стати персональним янголом-охоронцем.

Компанія Bosch розробила спеціальний додаток Help Connect, яке може визначати, що з людиною сталося аварія чи катастрофа, і викликати допомогу, що може стати в пригоді мотоциклістам, скутеристам та велосипедистам, а також користувачам електротранспорту. Про це повідомляє «Популярна механіка».





Зазначається, що тільки в Німеччині десятки людей щодня отримують серйозні травми в ДТП, а самі аварії часто проходяться без свідків і інших учасників, через що нікому викликати допомогу потерпілому. Саме для таких випадків і був розроблений Help Connect.

Незвичайна програма, яку вже назвали «янголом-охоронцем», може зчитувати інформацію з різних датчиків і гіроскопа смартфона, що дозволяє їй розпізнавати ДТП.

При цьому під час аналізу аналізується прискорення і положення смартфона в просторі. У разі надзвичайної ситуації додаток автоматично сповістить екстрені служби, і підкаже їм, де саме сталася аварія.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що нове покоління експрес-тестів на коронавірусну хворобу COVID-19 представила американська медична компанія Kroger Health.

Для тесту необхідно купити в аптеці спеціальний набір для забору біоматеріалу, а все інше зробить спеціальний додаток в смартфоні. Розроблена програма знаходиться на шляху отримання ліцензії від Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) на масовий продаж своїх експрес-тестів.