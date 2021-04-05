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Евросоюз с вами – Кулеба и Боррель обсудили обострение на Донбассе. Фото: https://hubs.ua/

Евросоюз с вами — Кулеба и Боррель обсудили обострение на Донбассе

5 апр 2021, 11:44
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Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, провел телефонный разговор с вице-президентом Европейской комиссии Жозепом Боррелем по поводу дестабилизирующих действий России.

Кулеба рассказал об обострении ситуации на Донбассе и в Крыму, нежелание РФ подтвердить приверженность режиму прекращения огня, наращивание военного присутствия вблизи границ Украины, интенсивное распространение дезинформации. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Боррель заверил Кулебу в неизменной поддержке ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины. Также он выразил серьезную обеспокоенность по поводу передвижения российских войск.


Европейский союз с вами, — подчеркнул Боррель.

Высокий представитель ЕС также пригласил главу украинской дипломатии принять участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС 19 апреля. Кулеба принял приглашение.

Напомним, президент Владимир Зеленский надеется на поддержку со стороны союзников в получении Украиной ПДЧ (плана действий по членству в НАТО).

Источник: Ракурс


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