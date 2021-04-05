Самоубийство. Фото: УНН

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Самоубийство в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) зафиксировали трижды за последние две недели.

Во время прохождения службы трое молодых людей, независимо друг от друга, застрелились из автоматов. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Сообщается, что в пятницу, 2 апреля, в Ковельском районе на Волыни, рядом с границей Беларуси, во время патрулирования 20-летний солдат срочной службы выстрелил себе в голову из автомата. Он был родом из Николаева. Тело военного направлено на судмедэкспертизу, полиция выясняет все обстоятельства трагедии. По факту самоубийства следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

На следующий день военный контрактной службы учебного центра «Десна» на Черниговщине застрелился из АК-74. Трагедия произошла в субботу, 3 апреля. Он прибыл на учебу в 169-го Учебного центра только в прошлом месяце. 25-летний юноша характеризовался как тихий, спокойный одиночка, не конфликтный. Пуля для рокового выстрела была у военного с собой.

Предварительная проверка боеприпасов и гильзы с места происшествия показал, что патроны этой серии на занятиях не выдавались. Причина такого поступка пока неизвестна. Сейчас работает следственная группа Козелецкого райотдела Национальной полиции Украины в Черниговской области.

Еще одним самоубийцей стал солдат ВСУ с Киевщины, которого подбили на самоубийство другие военные. 20-летний парень выстрелил себе в голову из автомата на глазах своих сослуживцев, которые снимали трагедию на видео. Что послужило причиной для самоубийства парня, пока неизвестно.

Напомним, ранее мы сообщали, что на Запорожской атомной электростанции застрелилась военная. Женщина несла службу по охране порядка на объекте, ей было 34 года.