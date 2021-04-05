Хмельнитчина попала в «красную» карантинную зону. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/n152801-ogranicheniya-krasnoy-karantinnoy-zony-vvodyat-v-hmelnickoy-oblasti.html

Ракурс

Усиленные карантинные мероприятия в ближайшие дни начнут действовать в Хмельницкой области.

Усиленный карантин в этом регионе начнет действовать с 7 апреля и продлится до 18 апреля. Решение о введении более жестких ограничений на территории области приняла региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба Хмельницкой областной государственной администрации.

Со среды в Хмельницкой области запретят работу заведений общепита (кроме доставки и заказов на вынос), ТРЦ, магазинов и рынков, банков, операторов почтовой связи, техобслуживанию и ремонту транспортных средств, ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного пользования, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.

Учреждениям культуры запретят принимать посетителей и устраивать массовые культурные мероприятия. Также будут закрыты спортзалы, фитнес-центры, бассейны и непродовольственные рынки. Разрешат работать автомоконцертам, автокинотеатрам и историко-культурным заповедникам.

Рестораны в отелях не смогут работать с 23.00 до 6.00, однако еду будут доставлять в номера отелей по заказу клиентов. Учиться в школах смогут ученики 1−4 классов, а ученики 5−11 классов будут учиться дистанционно. Детские сады также будут работать.

Напомним, по состоянию на 5 апреля в «красной» зоне находятся 11 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области. Эпидемиологический порог в Украине превышен в 21 из 25 регионов.